Gianmarco Tamberi salta pure a canestro in NBA | «Il mio sogno di bambino»

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Da sempre appassionato di basket, l’atleta azzurro è stato invitato a Cleveland per il Celebrity Game, la partita che fa da contorno al famoso All Star Game: «Vedrete un ragazzone con gli occhi lucidi, le gambe che tremano e un sorrisone come quello di qualche mese fa». Dopo l’incredibile oro olimpico, per Gimbo è ancora magia

Advertising

Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA All-Star Game, Gianmarco Tamberi è pronto e dà appuntamento sui canali Sky Sport - SkySportNBA : NBA All-Star Game, Gianmarco Tamberi è pronto e dà appuntamento sui canali Sky Sport - andreastoolbox : NBA All-Star Game, Gianmarco Tamberi è pronto e dà appuntamento sui canali Sky Sport | Sky Sport - sportli26181512 : NBA All-Star Game, Gianmarco Tamberi è pronto e dà appuntamento sui canali Sky Sport: La medaglia d'oro azzurra nel… - andreastoolbox : Toh, Gianmarco Tamberi adesso gioca in NBA | GQ Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Tamberi

, medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e da sempre grande appassionato di pallacanestro, è sbarcato a Cleveland già da qualche ora - come raccontato nelle ...Tutto pronto per lo spettacolo targato All Star Game 2022 . L'Italia sarà presente con, oro olimpico a Tokyo nel salto in alto, in occasione della prima serata dedicata al Celebrity Match (dalle ore 1:00 italiane). Alle 3 invece ci sarà l'evento del Rising Stars. Si ...L’All Star Game di domenica sarà anticipato venerdì da un doppio evento, il Celebrity Game, che vedrà sul parquet diverse celebrità appassionate di basket, come il campione olimpico di Tokyo nel salto ...Tutto pronto per lo spettacolo targato All Star Game 2022. L’Italia sarà presente con Gianmarco Tamberi, oro olimpico a Tokyo nel salto in alto, in occasione della prima serata dedicata al Celebrity ...