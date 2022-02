F1 | rinnovato l’accordo tra il Circus e Austin | si correrà in Texas fino al 2026

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Mondiale 2022 di F1 è ormai alle porte e le presentazioni che si stanno susseguendo delle nuove monoposto hanno permesso agli appassionati di entrare in clima “campionato”. Ebbene, nel calendario iridato, è previsto il GP di, in(21-23 ottobre). Un circuito molto tecnico, caratterizzato da saliscendi repentini che metteranno a dura prova mezzi e piloti. E’ notizia delle ultime ore che ilsarà presente in territorio texanoal. E’ stato infattitra la F1 e il Circuit of the Americas (Cota). Un rapporto tra la massima categoria dell’automobilismo e la pista americana iniziato nel 2012 e che continua a essere portato avanti senza soluzioni di discontinuità, con l’eccezione del 2020 a causa della pandemia Covid-19. “Siamo ...