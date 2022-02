Eutanasia, Vaticano: “Parlamento tenga presente Consulta” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Consulta ha detto no al quesito referendario sull’Eutanasia legale, ora per il Vaticano il Parlamento deve tenere presente quanto deciso. La Pontificia accademia per la Vita esprime un “particolare apprezzamento per la decisione della Corte Costituzionale italiana di non ammettere il referendum per abrogare l’art. 579 del codice penale che vieta l’omicidio del consenziente (e avrebbe aperto la strada verso l’Eutanasia)”. “Ora il Parlamento è chiamato a legiferare sulla questione del cosiddetto suicidio medicalmente assistito, condizione purtroppo già aperta dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza 242 del 2019, sebbene delimitato ad alcune situazioni, molto definite e ristrette. Il Parlamento – l’appello- dovrà legiferare ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laha detto no al quesito referendario sull’legale, ora per ilildeve tenerequanto deciso. La Pontificia accademia per la Vita esprime un “particolare apprezzamento per la decisione della Corte Costituzionale italiana di non ammettere il referendum per abrogare l’art. 579 del codice penale che vieta l’omicidio del consenziente (e avrebbe aperto la strada verso l’)”. “Ora ilè chiamato a legiferare sulla questione del cosiddetto suicidio medicalmente assistito, condizione purtroppo già aperta dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza 242 del 2019, sebbene delimitato ad alcune situazioni, molto definite e ristrette. Il– l’appello- dovrà legiferare ...

