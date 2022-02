Arteta: «Sono davvero felice di rivedere Eriksen in campo» (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dell’Arsenal L’allenatore dell‘Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa anche di Eriksen, neo giocatore del Brentford e ormai prossimo al rientro in campo: «Sarebbe incredibile rivederlo. Ricordo dov’ero quando è successo l’infortunio e la reazione che ha avuto è stata terribile. Saperlo di nuovo in campo è un’ottima notizia, grazie prima di tutto ai medici e all’equipe medica che gli hanno salvato la vita probabilmente quel giorno. Non riesco a immaginare cosa significhi per la sua famiglia, ma Sono sicuro che saranno ansiosi, ma per tutto il calcio credo sia un’ottima notizia. Chris è una persona che ha fatto incredibilmente bene in questo Paese, ha lasciato un grande segno quando ha lasciato e ora ha l’opportunità di tornare e giocare. Spero avrà ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dell’Arsenal L’allenatore dell‘Arsenal, Mikel, ha parlato in conferenza stampa anche di, neo giocatore del Brentford e ormai prossimo al rientro in: «Sarebbe incredibile rivederlo. Ricordo dov’ero quando è successo l’infortunio e la reazione che ha avuto è stata terribile. Saperlo di nuovo inè un’ottima notizia, grazie prima di tutto ai medici e all’equipe medica che gli hanno salvato la vita probabilmente quel giorno. Non riesco a immaginare cosa significhi per la sua famiglia, masicuro che saranno ansiosi, ma per tutto il calcio credo sia un’ottima notizia. Chris è una persona che ha fatto incredibilmente bene in questo Paese, ha lasciato un grande segno quando ha lasciato e ora ha l’opportunità di tornare e giocare. Spero avrà ...

