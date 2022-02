Tragico incidente a Roma, auto contro moto: morto un ragazzo (Di giovedì 17 febbraio 2022) E’ Tragico l’incidente avvenuto oggi intorno alle 16.20 in via Tor Cervara, Roma, vicino La Rustica. Sono stati coinvolti una macchina e una motocicletta e, stando ad alcune testimonianze, sembrerebbe che sia morto un ragazzo. I residenti hanno immediatamente allertato gli agenti della polizia locale, che si sono recati sul posto per effettuare i primi rilevamenti. Stando a una testimonianza, parrebbe che un SUV stava svoltando da via di Tor Cervara quando ha impattato contro un motociclista proveniente dal lato opposto, prendendo in pieno. Il racconto dei testimoni è agghiacciante: “La moto è rimasta a metà, so che il motociclista è morto”, racconta una testimone, molto provata dall’accaduto. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 febbraio 2022) E’l’avvenuto oggi intorno alle 16.20 in via Tor Cervara,, vicino La Rustica. Sono stati coinvolti una macchina e unacicletta e, stando ad alcune testimonianze, sembrerebbe che siaun. I residenti hanno immediatamente allertato gli agenti della polizia locale, che si sono recati sul posto per effettuare i primi rilevamenti. Stando a una testimonianza, parrebbe che un SUV stava svoltando da via di Tor Cervara quando ha impattatounciclista proveniente dal lato opposto, prendendo in pieno. Il racconto dei testimoni è agghiacciante: “Laè rimasta a metà, so che ilciclista è”, racconta una testimone, molto provata dall’accaduto. E ...

