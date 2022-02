La Juve non torna indietro, nel derby sarà tridente: Kean scalpita, ma Allegri insiste su Dybala-Vlahovic-Morata (Di venerdì 18 febbraio 2022) Max Allegri non torna più indietro. Questa Juve è diventata la Juve del tridente. E così sarà anche nel derby. Forse... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Maxnonpiù. Questaè diventata ladel. E cosìanche nel. Forse...

Advertising

juventusfc : #JuveVillarreal, al via le vendite! Sarà una serata da non perdere ???? Tutte le info sulle fasi ?? - juventusfc : La Juve voluta e conquistata, il percorso di crescita, i sogni realizzati e quelli ancora da trasformare in realtà.… - forumJuventus : TS: 'Juve -Sassuolo si gioca anche per Raspadori. L'attaccante emiliano accerchiato in campo e fuori: osservato spe… - lilitwelve : @Deborah_Juve Io sono con un solo pezzetto di pane invece, speriamo non mi venga fame dopo - sportli26181512 : La Juve non torna indietro, nel derby sarà tridente: Kean scalpita, ma Allegri insiste su Dybala-Vlahovic-Morata: M… -