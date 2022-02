Barcellona-Napoli- 1-1 | un pareggio intriso di polemiche

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Oggi 17 Febbraio 2022 nello Stadio Camp Nou alle ore 18:45 si è disputata la partita- valida per il primo turno di Europa League. Dopo un inizio alquanto difficile per gli ospiti causa spazi chiusi da parte di padroni di casa la gara cambia radicalmente. Infatti iltrova la via del gol grazie a Zielinski che sfrutta l’errore di Ten Stegen e porta in vantaggio la squadra partenopea. Nel secondo parziale invece arriva il gol delcon Fernando Torres che sigla il pari tramite un penalty che accende molte. Una buona prova del, meno delche deve ancora lavorare sulla lucidità.: formazioni e dove vederla ...

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (29') ? rig. #Torres (59') ? ? - Eurosport_IT : TERMINA CON UN PAREGGIO L'ANDATA TRA BARCELLONA E NAPOLI ? Ottimo primo tempo per il Napoli che va avanti con Ziel… - AleCat_91 : BARCELLONA - NAPOLI 1-1: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - zazoomblog : Barcellona-Napoli termina 1-1: gli azzurri pareggiano al Camp Nou - #Barcellona-Napoli #termina #azzurri -

Ilha pareggiato 1 - 1 al Camp Nou contro il, nell'andata dei sedicesimi di playoff dell'Europa League. I gol per ildi Zielinski, al 29', pari di Ferran Torres al 58' su rigore.di Monica Scozzafava Al Camp Nou finisce in parità con due interventi della Var. Ritorno il 24 febbraio al Maradona Ilriesce a strappare un pari (1 - 1) preziosissimo in casa del, nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Al vantaggio di Zielinski risponde Ferran Torres su calcio di rigore. Gara ...Grande prestazione del Napoli che impatta per 1-1 in casa del Barcellona nei play off di Europa League. Un primo tempo di grande calcio, in cui è arrivato il gol del vantaggio di Zielinski, poi ...Una squadra italiana impegnata, il Napoli che ha ottenuto un illustre pareggio al Camp Nou, in casa del Barcellona. Di seguito i risultati di serata. 1' Druijf, 16' Grull, 74' Openda (V) ...