Traffico Roma del 16-02-2022 ore 11 | 30

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltotornato nel complesso scorrevole sul Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 da questa mattina è Fino al prossimo 24 febbraio lavori di potatura ai Parioli con divieto di transito in fascia oraria 8:30 14:30 in via dell’agonistica lavori di potatura anche su Viale Parioli con chiusura hai fascia oraria 7:17 e tra via Gualtiero Castellini e via Nino Oxilia in pieno svolgimento una manifestazione in piazza Bocca della Verità termine previsto per le 13 Ma di concludere uno sguardo al trasporto pubblico la linea tram 3 viene sostituita da bus tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere viaggio invece irregolarmente tra Porta Maggiore e Valle per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per ...