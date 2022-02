“Sì, è tutto vero”: che gioia per Giuseppe Zeno, sta per arrivare la grande novità (Di mercoledì 16 febbraio 2022) novità importantissime in vista per l’attore Giuseppe Zeno: la comunicazione ufficiale è arrivata, gran ritorno per Mediaset. Giuseppe Zeno (fonte youtube)Giuseppe Zeno ha raggiunto la popolarità grazie alla fiction di Mediaset “Luce dei tuoi occhi”, al fianco dell’attrice Anna Valle. Interpreta il ruolo di Enrico Leoni, insegnante di matematica e fisica, che ruberà il cuore a Emma Conti, la protagonista delle serie-tv a cui Anna Valle presta il volto. In proposito al personaggio di Enrico, padre vedovo con una bimba a carico, Giuseppe ammette di essere stato indotto a molteplici riflessioni. Come dichiarato a “LaNostraTV”, l’attore, che è anche padre di due bambine, dichiara: “Ho pensato a quando le mie figlie saranno adolescenti, non lo nego. Ma è ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 16 febbraio 2022)importantissime in vista per l’attore: la comunicazione ufficiale è arrivata, gran ritorno per Mediaset.(fonte youtube)ha raggiunto la popolarità grazie alla fiction di Mediaset “Luce dei tuoi occhi”, al fianco dell’attrice Anna Valle. Interpreta il ruolo di Enrico Leoni, insegnante di matematica e fisica, che ruberà il cuore a Emma Conti, la protagonista delle serie-tv a cui Anna Valle presta il volto. In proposito al personaggio di Enrico, padre vedovo con una bimba a carico,ammette di essere stato indotto a molteplici riflessioni. Come dichiarato a “LaNostraTV”, l’attore, che è anche padre di due bambine, dichiara: “Ho pensato a quando le mie figlie saranno adolescenti, non lo nego. Ma è ...

Advertising

Eurosport_IT : NADIA, È TUTTO VERO! ?????? Alla prima Olimpiade, Nadia Delago è medaglia bronzo in discesa libera e l'Italia piazza… - Coninews : Nadia, è tutto vero! ?? Mai salita sul podio in Coppa del Mondo, Nadia #Delago si prende un magico bronzo nella dis… - fanpage : #psgrealmadrid in tv è un vero disastro, la partita di #Champions segnata da problemi tecnici - Clariss34597530 : @la_akasette Non lo so è vero che il dramma ci vuole però boh!?cerco di mettermi nei panni degli autori ma non capisco tutto sto minestrone - Flavr7 : RT @lorenzhaus: @CottarelliCPI Vero. Prova a comprare le concessioni di una spiaggia francese... gli slot di un aeroporto greco... O le con… -