Pensione anticipata lavoratori precoci 2022: domande entro il 1 marzo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pensione anticipata lavoratori precoci: c’è tempo fino al 1° marzo 2022 per accedere alla Pensione anticipata e presentare apposita domanda di pensionamento. Per farlo bisognerà ovviamente essere in possesso dei requisiti richiesti, ovvero avere 41 anni di contributi, vale a dire 2.132 settimane di contributi versati, indipendentemente dall’età anagrafica. L’istanza andrà presentata tramite il sito web dell’Inps, accessibile via SPID, CNS o CIE. La domanda potrà essere presentata anche tramite Patronato, tramite i servizi online dello stesso. Pensione anticipata lavoratori precoci 2022: requisiti e condizioni Chi sono i lavoratori ... Leggi su risparmioggi (Di mercoledì 16 febbraio 2022): c’è tempo fino al 1°per accedere allae presentare apposita domanda di pensionamento. Per farlo bisognerà ovviamente essere in possesso dei requisiti richiesti, ovvero avere 41 anni di contributi, vale a dire 2.132 settimane di contributi versati, indipendentemente dall’età anagrafica. L’istanza andrà presentata tramite il sito web dell’Inps, accessibile via SPID, CNS o CIE. La domanda potrà essere presentata anche tramite Patronato, tramite i servizi online dello stesso.: requisiti e condizioni Chi sono i...

antoconte66 : @RosarioCh26 @cicciogia Invece la mia parente stessa cosa in pensione con 15 anni di contributi a e maternità anti… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Pensione anticipata, domande entro il 1° marzo 2022 per i lavoratori precoci. Chi ne ha diritto… - bizcommunityit : Pensioni, cosa vuole fare il #governo: taglio del 3% e uscita anticipata a 64 anni per tutti - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Infermieri, Cigna (Cgil): “Il loro è un lavoro usurante. Pensione anticipata e revisione dei coefficienti di calcolo”… - robertoleoni : @CottarelliCPI Ah quindi invece di aumentare i canoni, li regaliamo all’incasso re straniero…. In più la sua pensio… -