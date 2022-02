Le promesse di Speranza sui social sbugiardate dai ricercatori

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Isono uno degli strumenti che usa la politica per aumentare i consensi. Una vetrina che da una parte permette di avere maggiore visibilità mentre dall’altra espone i politici ai commenti della popolazione che il più delle volte raccontano una realtà ben diversa da quella rilanciata a colpi di slogan sui. Come nel caso di un post Fb del ministro della Salute Robertoche ha comunicato di aver avviato un percorso per il potenziamento dei nostri IRCCS, gli Istituti di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico “Per valorizzare il loro ruolo di eccellenza nella ricerca e favorire il trasferimento delle loro innovazioni sul territorio”. Una comunicazione che ha scatenato i commenti non di troll o no vax ma di decine diitaliani a cui è stata tolta la dignità perché sono costretti a lavorare ...

Advertising

LoGiCAmala : RT @vianneoo: se almeno la speranza ogni tanto mantenesse le promesse. - tavano_anna : RT @vianneoo: se almeno la speranza ogni tanto mantenesse le promesse. - rocken78 : RT @vianneoo: se almeno la speranza ogni tanto mantenesse le promesse. - ilsensodesueto : RT @vianneoo: se almeno la speranza ogni tanto mantenesse le promesse. - permemozione : RT @vianneoo: se almeno la speranza ogni tanto mantenesse le promesse. -

Ultime Notizie dalla rete : promesse Speranza

Panorama

... alcuni di questi (presumibilmente gli enti più piccoli) non investono, con lache i ... 2017, 2018, 2019, per le quali la parte pubblica, puntualmente, si prodiga in, quasi mai ...... nellache il trentesimo compleanno possa essere l'ultimo. Avrà forse contato lo ... Probabilmente ci sarà di nuovo chi farà falsee chi troverà scuse facili per rimandare la riforma, ...Il team ha promesso che alcune correzioni arriveranno ... che sarà rilasciata questa settimana. La speranza è che questa risolva completamente il problema. Un personaggio di Lost Ark Oltre ...Non poteva esserci giorno più adatto di San Valentino per diffondere il primo teaser dell'attesissima seconda stagione di Bridgerton, la serie prodotta da Shondaland e pronta a sbarcare su Netflix ...