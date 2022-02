Inter-Liverpool, Salah raddoppia: 0-2, gol pesante con deviazione (VIDEO) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Momo Salah porta il Liverpool sullo 0-2 contro l’Inter. Tiro deviato da Brozovic, che sfortuna per i nerazzurri che avevano dominato nel secondo tempo e che si trovano invece sotto di due lunghezze contro la cinica squadra di Klopp. A San Siro punizione davvero ingiusta e pesante per la squadra di casa, che aveva sognato di portare a casa un buon risultato e che devono invece capitolare. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Momoporta ilsullo 0-2 contro l’. Tiro deviato da Brozovic, che sfortuna per i nerazzurri che avevano dominato nel secondo tempo e che si trovano invece sotto di due lunghezze contro la cinica squadra di Klopp. A San Siro punizione davvero ingiusta eper la squadra di casa, che aveva sognato di portare a casa un buon risultato e che devono invece capitolare. In alto il. SportFace.

