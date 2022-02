Generali, presidente Galateri non si ricandida per rinnovo cda (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gabriele Galateri lascerà le Generali al termine del mandato da presidente. Lo ha annunciato lo stesso Galateri al consiglio di amministrazione della compagnia assicurativa, riunito per definire la short list dello stesso cda per il rinnovo del board, passaggio che precede la presentazione della lista definitiva, che sarà stilata nella riunione del prossimo 14 marzo. “Uscirò dal consiglio in piena serenità e unità d’intenti ringraziando i colleghi che hanno speso generose parole nei miei confronti e tutti i dipendenti del gruppo per lo straordinario e appassionato lavoro svolto in questi anni”, ha detto leggendo una lettera ai consiglieri. Al termine del mandato, alla fine di aprile, Galateri, per 11 anni presidente e per altri sette ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gabrielelascerà leal termine del mandato da. Lo ha annunciato lo stessoal consiglio di amministrazione della compagnia assicurativa, riunito per definire la short list dello stesso cda per ildel board, passaggio che precede la presentazione della lista definitiva, che sarà stilata nella riunione del prossimo 14 marzo. “Uscirò dal consiglio in piena serenità e unità d’intenti ringraziando i colleghi che hanno speso generose parole nei miei confronti e tutti i dipendenti del gruppo per lo straordinario e appassionato lavoro svolto in questi anni”, ha detto leggendo una lettera ai consiglieri. Al termine del mandato, alla fine di aprile,, per 11 annie per altri sette ...

Advertising

VeneziePost : .@GENERALI: così il presidente Galateri ai colleghi, aprendo il consiglio ora in corso sul punto all’ordine del gio… - lifestyleblogit : Generali, presidente Galateri non si ricandida per rinnovo cda - - telodogratis : Generali, presidente Galateri non si ricandida per rinnovo cda - fisco24_info : Generali, presidente Galateri non si ricandida per rinnovo cda: (Adnkronos) - Gabriele Galateri lascerà le Generali… - italiaserait : Generali, presidente Galateri non si ricandida per rinnovo cda -