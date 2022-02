Generali: Galateri, uscirò dal Cda in piena unità d'intenti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "uscirò dal consiglio in piena serenità e unità d'intenti". Così il presidente di Generali Gabriele Galateri in una lettera al cda nella quale spiega che svolgerà le sue funzioni sino alla fine del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "dal consiglio inserenità ed'". Così il presidente diGabrielein una lettera al cda nella quale spiega che svolgerà le sue funzioni sino alla fine del ...

Advertising

FGuardiella : Generali: Galateri, uscirò dal Cda in piena unità d'intenti - Ansa_Fvg : Generali: Galateri, uscirò dal Cda in piena unità d'intenti. 'Sino alla fine del mandato svolgerò le mie funzioni'… - rep_economia : Generali, il presidente Galateri al cda: 'A fine mandato uscirò. Piena unità di intenti' - AnsaLombardia : Generali: Galateri, uscirò dal Cda in piena unità d'intenti. 'Sino alla fine del mandato svolgerò le mie funzioni'… - fisco24_info : Generali: Galateri, uscirò dal Cda in piena unità d'intenti: 'Sino alla fine del mandato svolgerò le mie funzioni' -