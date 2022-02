DS 9 - E-Tense 250 e 360 | i due volti dell' ammiraglia plug-in

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo un primo assaggioa DS 9 nel maggio 2021, abbiamo avuto la possibilità di guidare la gamma aggiornatafrancese. Sempre costituita da due moi ibridi-in realizzati sul pianale Emp2 evoluto: la DS 9 E-250 e la versione più prestazionale, la E-4x4 360. La prima, in particolare, come dice la sigla, vanta ora una potenza maggiore - 250 cavalli in totale - rispetto alla precedente 225, grazie all'adozione di un quattro cilindri benzina 1.6 da 200 cavalli (prima erano 180), abbinato a un'unità elettrica da 110 CV all'avantreno. Inoltre, la 250 ha una nuova batteria più prestante, da 15,6 kWh, che consente di percorrere fino a 70 km in città, che scendono 61 nel ciclo combinato (Wltp). La 360 4x4, invece, oltre al termico da 200 ...