Casanova di Red Canzian, Opera Pop o del Rinascimento (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Strano il destino. Non dico nulla di particolarmente originale, lo so, ma a volte attestare la normalità può essere rassicurante, e mai come in questi tempi malsani un po’ di certezze non guasterebbero. Per cui parto da qui, dal constatare che il destino, appunto, è strano. La normalità certificata dall’essere fuori norma, quindi. Lo dico non cazzeggiando, né basculando sul generico, a poco servirebbe in questo contesto, quanto piuttosto andando a soffermarmi su qualcosa di specifico, che riguarda la mia vita, certo, ma che al tempo stesso è pubblico, di tutti. Sono tornato a Teatro. C’ero già tornato, ve l’ho raccontato, andando due giorni di fila, a novembre, a vedermi i concerti di Tosca e di Simona Molinari. Due concerti, appunto. Stavolta sono tornato a teatro. Non succedeva dal 2019. Non saprei neanche dire a vedere cosa, l’ho ovviamente dimenticato, come spesso succede a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Strano il destino. Non dico nulla di particolarmente originale, lo so, ma a volte attestare la normalità può essere rassicurante, e mai come in questi tempi malsani un po’ di certezze non guasterebbero. Per cui parto da qui, dal constatare che il destino, appunto, è strano. La normalità certificata dall’essere fuori norma, quindi. Lo dico non cazzeggiando, né basculando sul generico, a poco servirebbe in questo contesto, quanto piuttosto andando a soffermarmi su qualcosa di specifico, che riguarda la mia vita, certo, ma che al tempo stesso è pubblico, di tutti. Sono tornato a Teatro. C’ero già tornato, ve l’ho raccontato, andando due giorni di fila, a novembre, a vedermi i concerti di Tosca e di Simona Molinari. Due concerti, appunto. Stavolta sono tornato a teatro. Non succedeva dal 2019. Non saprei neanche dire a vedere cosa, l’ho ovviamente dimenticato, come spesso succede a ...

Advertising

corriereveneto : #treviso L’artista potrebbe essere a teatro a Treviso, per assistere per la prima volta, al suo musical «Casanova O… - Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: Un sogno che si realizza: non si potrebbe altrimenti descrivere l’epitome di bellezza racchiusa nell’opera pop Casanov… - Affaritaliani : Casanova Opera Pop in scena il Musical di Red Canzian - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Un sogno che si realizza: non si potrebbe altrimenti descrivere l’epitome di bellezza racchiusa nell’opera pop Casanov… - dariochierchia : RT @fattoquotidiano: Un sogno che si realizza: non si potrebbe altrimenti descrivere l’epitome di bellezza racchiusa nell’opera pop Casanov… -