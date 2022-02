“Balotelli torna in Serie A”: la rivelazione clamorosa del presidente turco (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il battibecco a distanza non accenna a placarsi e questa volta arriva a coinvolgere Mario Balotelli: il presidente turco fa riferimento alla Serie A Mario Balotelli è tornato a disposizione nella Nazionale Italiana per la convocazione di Roberto Mancini, così come aveva sperato. Ora, però, il presidente turco ha rilasciato un’altra rivelazione su di lui, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il battibecco a distanza non accenna a placarsi e questa volta arriva a coinvolgere Mario: ilfa riferimento allaA Marioto a disposizione nella Nazionale Italiana per la convocazione di Roberto Mancini, così come aveva sperato. Ora, però, ilha rilasciato un’altrasu di lui, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

gianni1470 : RT @Azzurri: #Nazionale ???? ?? Il Ct #Mancini convoca 35 #Azzurri per lo stage in programma dal 26 al 28 gennaio a #Coverciano I dettagli… - SamuelFraccica : @Ari1927 Ora torna pure in nazionale dopo balotelli -