Alex Belli chiuso in sauna con Delia Duran: il gesto di Soleil Sorge fa esplodere il pubblico (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alex Belli è tornato al GF Vip 6 e lo ha fatto per Delia Duran. Così ha detto alla moglie nelle ore successive al suo rientro in Casa. E anche di non aver apprezzato il suo modo di fare Durante l'ultima settimana: "Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla. Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima!", ha detto l'attore. E ancora: "Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un Bellissimo percorso. Ti conosco, fidati, so che con Barù non c'è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca.. Ma questa settimana sei andata in overbooking".

