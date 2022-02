Accordo? Un tubo! Zuffa al Congresso sul Nord Stream 2

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il vero convitato di pietra delle trattative tra Russia e Occidente per la de-escalation in Ucraina è un gasdotto lungo 1200 chilometri. Lo ha chiarito senza girarci intorno il presidente americano Joe Biden parlando alla nazione martedì sera: se la Russia invaderà l’Ucraina, ilII, il condotto della russa Gazprom che parte dal Mar Baltico e arriva in Germania, “will not happen”, “non esisterà”. Costruito a partire dal 2015 e completato nello scorso autunno il gasdotto, in grado di trasportare in Europa 55 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, non è ancora entrato in funzione. Per gli Stati Uniti è un “progetto geopolitico”, perché pensato per tagliare fuori dalle rotte del gas russo l’Ucraina e per aumentare la dipendenza dei Paesi europei dai rubinetti di Mosca. Per l’Europa alle prese con la più grave crisi energetica del decennio, e ...