Olimpiadi, Impresa di Sofia Goggia: dall'infortunio all'argento (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo circa 20 giorni dall'infortunio di Cortina, Sofia Goggia è stata capace non solo di gareggiare alle Olimpiadi ma anche di farlo da assoluta protagonista conquistando un argento. Grande nottata per i nostri colori che hanno visto anche Nadia Delago salire sul podio e il piazzamento in quarta posizione di Elena Curtoni. Per qualche minuto Sofia Goggia è stata davanti a tutti ma Corinne Suter, negli ultimi secondi di gara si è inventata il sorpasso, piazzandosi in prima posizione. Grande Impresa comunque per la nostra Sofia che, nonostante la distorsione al ginocchio sinistro (con parziale lesione del legamento crociato e microfrattura del perone, ndr.) di meno di un mese fa, riesce a conquistare un meritatissimo argento e conferma di essere tra le ...

