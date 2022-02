(Di martedì 15 febbraio 2022)ha svelato che, in un primo tempo, non aveva intenzione di accettare l'offerta di Marvel peril protagonista di. La prima reazione didi fronte all'offerta di Marvel peril protagonista della serie Disney+non è stata di gioia. L'attore non era affatto convinto di calarsi neldell'oscuro personaggio. Come ha recentemente rivelato a Empire Magazine, l'istinto iniziale diè stato quello di rifiutare ildi Marc Spector. Di fronte alla chiamata dei Marvel Studios,ha confessato che il suo istinto gli aveva suggerito di rifiutare. Questo ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Moon Knight, Oscar Isaac: 'All'inizio non volevo interpretare il ruolo' - cinefilosit : Per #OscarIsaac 'Moon Knight' il primo grosso lavoro sul personaggio del MCU dai tempi di 'Iron Man' - badtasteit : #MoonKnight: svelato il rating della serie #Marvel con #OscarIsaac - Aoi_Moon_Knight : @SocratesCuteMon Molto grazie :3 - sfiorata82 : RT @cinefilosit: #KevinFeige: Moon Knight è 'brutale' e 'si prende più rischi' rispetto ad altre serie Marvel -

Ultime Notizie dalla rete : Moon Knight

Come è possibile vedere dalla pagina su Disney+ dedicata a, qui è ben visibile il rating della nuova serie dei Marvel Studios con protagonista Oscar Isaac e che porterà per la prima volta sullo schermo il personaggio dei fumetti creato da Doug ...Solo poche ore fa abbiamo assistito al nuovo ed emozionante trailer die ora, Oscar Isaac torna a parlare del suo coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe ammettendo di aver intenzionalmente creato l'accento britannico del suo personaggio come molti fan ...Spettacoli e Cultura - Negli intervalli della partita giocatasi stanotte tante anticipazioni di film e serie in arrivo, tra cui Sonic 2, Moon Knight e The Adam .... Anche quest anno non è stato da ...Con il suo teaser del Super Bowl che ha raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni in meno di un giorno, tutti i segnali indicano che Moon Knight è una delle serie televisive più attese della ...