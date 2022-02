La “coda” della pandemia non porta solo buone notizie. Uno studio (Di martedì 15 febbraio 2022) La malattia e le conseguenze cliniche su lunga distanza causate da un’infezione da parte del virus SARS-CoV-2 continuano a sorprenderci. Una settimana fa, un ampio studio è stato pubblicato su Nature. Paragonando la cartella clinica dettagliata di oltre 150.000 individui che hanno avuto il COVID-19 e hanno usufruito dei servizi del Department of Veteran Affairs in USA, sopravvivendo per almeno 30 giorni all’infezione, con due altre coorti simili di oltre 5 milioni di individui ciascuno, mai infettati, una presa nel periodo in cui si sono verificate le infezioni nel primo gruppo, ed un’altra nel 2017, si è notato un notevolissimo incremento del rischio di malattia cardiaca nei soggetti infettati dal virus e ad esso sopravvissuti. Per esempio, il rischio di ictus nell’anno successivo all’infezione è risultato del 52 per cento più alto nei soggetti guariti ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 15 febbraio 2022) La malattia e le conseguenze cliniche su lunga distanza causate da un’infezione da parte del virus SARS-CoV-2 continuano a sorprenderci. Una settimana fa, un ampioè stato pubblicato su Nature. Paragonando la cartella clinica dettagliata di oltre 150.000 individui che hanno avuto il COVID-19 e hanno usufruito dei servizi del Department of Veteran Affairs in USA, sopravvivendo per almeno 30 giorni all’infezione, con due altre coorti simili di oltre 5 milioni di individui ciascuno, mai infettati, una presa nel periodo in cui si sono verificate le infezioni nel primo gruppo, ed un’altra nel 2017, si è notato un notevolissimo incremento del rischio di malattia cardiaca nei soggetti infettati dal virus e ad esso sopravvissuti. Per esempio, il rischio di ictus nell’anno successivo all’infezione è risultato del 52 per cento più alto nei soggetti guariti ...

