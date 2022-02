Federatore di Centro | Casini smarca chi lo tira per la giacca | perdete tempo Non voglio riunire un bel niente

(Di martedì 15 febbraio 2022) Prove tecniche diprovano a rimettere in moto una macchina che ha molti dei suoi pezzi dislocati in varie formazioni politiche. Così, mentre i colleghi centristi dibattono e si muovono alla ricerca di unin grado di «dare forza agli ideali cristiani in politica» dettando i parametri politici di un identikit di uomo giovane, con tanto di pedigree in gradi di fungere da «promotore capace di ridare forza all’esperienza centrista»,sida Cesa (Udc) e Formigoni (Noi con l’Italia) e tuona: «Nonfederare un bel. Ci sono nuovi leader, non c’è bisogno di pescare qualcuno che ha già fatto tutto 20 anni prima».alla ricerca di un: tuttino per la...

Perché quando il Presidente del Consiglio Mario Draghi,categorico, 'esclude' un rimpasto di Governo e un suo impegno in politica, neppure 'comedi un'area di', non ne siamo poi così ...... magari comedi lusso di un nuovo, grande. Nel contrappuntare quasi con disprezzo la sua non necessità di fare politica per vivere e la sua capacità di trovarsi autonomamente un ...La crisi del centrodestra sembra aver liberato alcuni raggruppamenti di centro che ora si spingono a sognare una coalizione. Si tratta di piccoli gruppi e di tanti leader. Così c’è chi ha pensato che ...Oggi i leader si bruciano in fretta". Tutti la cercano: per fare il federatore o il leader del nuovo centro, ad esempio... "Non voglio federare un bel niente, ci sono nuovi leader, non c’è bisogno di ...