(Di martedì 15 febbraio 2022) Una gara iniziata con 30 minuti di ritardo, alle 4:30 ora italiana, per vento. Ma l’attesa non è stata vana perchè abbiamo visto una Sofia Goggia da leggenda, che manca l’oro per appena 16 centesimi e Nadia Delago sul terzo gradino del. Il sogno delPer qualche minuto abbiamo sognato untuttocon Sofia Goggia prima, Nadia Delago seconda e Elena Curtoni terza.che si chiude con due medaglie: Sofia Goggia d’argento e Nadia Delago di bronzo. A vincere è Corinne Suter, che aggiunge all’oro mondiale di un anno fa anche quello olimpico. L’urlo di Goggia al traguardo è stato l’urlo del ritorno, il grido “ci sono, sono qui” quando la luce verde indicava -0.41 sulla compagna di squadra. Un ritorno leggendario e miracoloso considerando ...

Advertising

Eurosport_IT : DOROTHEA SEI MAGICAAAAAA ?????? Gara incredibile di Wierer nella sprint: un doppio zero letale dal poligono la porta… - periodicodaily : Doppio podio azzurro nella discesa olimpica #Goggia #Delago #Pechino #SciAlpino - Nuka212nkv : RT @SimoneBarbieri2: Il doppio podio c'è. ??Sofia #Goggia miracolosa e fenomenale ??Nadia #Delago splendida Complimenti a Corinne #Suter, che… - SimoneBarbieri2 : Il doppio podio c'è. ??Sofia #Goggia miracolosa e fenomenale ??Nadia #Delago splendida Complimenti a Corinne #Suter,… - AlessandroAima1 : RT @Fede95Pezzo: È doppio podio signori e signore. Storica discesa con Goggia e Delago. #Beijing2022 #SciAlpino #AlpineSkiing -

Ultime Notizie dalla rete : Doppio podio

Periodico Daily - Notizie

... Sara Colalillo 3 volte sulcon i bronzi nei 50 - 100 e 200 dorso; bronzo anche per Alessia ... Tra i maschi si sono fregiati di untitolo regionale: Marco Gallesi nei 50 SL e 50 farfalla, ...L'altra italiana più vicina alla medaglia, secondo i bookies, è Nadia Delago (un suopaga 16 ... Arianna Fontana (short track, 500 metri), Stefania Constantini e Amos Mosaner (curling,...La bergamasca, ventiquattro giorni dopo l'infortunio di Cortina, non riesce a ripetere l'impresa della tedesca Katja Seinzinger - doppio oro olimpico in due ... due azzurre capaci di salire entrambe ...Il duetto di Orietta Berti e la Lumaca a "Il cantante mascherato", la performance di Giovanni Toti a "Oggi è un altro giorno", i doppi sensi ornitologici di Mara Venier con Ornella Muti a "Domenica In ...