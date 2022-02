Sorpresa: miss Italia è donna, non fa la ‘compagna’ e odia “Gomorra”. L’unicità di Zeudi Di Palma (Di lunedì 14 febbraio 2022) Grande successo per la Finale di miss Italia, che ieri sera, in diretta da Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia ha coronato il sogno di Zeudi di Palma, già miss Napoli. La Rai, per evitare polemiche “boldrianiane” sul corpo femminile e gli anatami delle femministe, non ha trasmesso l’evento, che invece è andato in straeaming sulla piattaforma digitale Helbiz, condotto da Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene, affiancato dall’iconica artista Elettra Lamborghini, e dall’ex miss Italia 2019, Carolina Stramare, l’attuale volto della piattaforma Helbiz Live e conduttrice del Campionato di Serie B. Ha vinto una donna, il che, di questi tempi fatti di provocazioni e politicanti, non era scontato. Una miss ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Grande successo per la Finale di, che ieri sera, in diretta da Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia ha coronato il sogno didi, giàNapoli. La Rai, per evitare polemiche “boldrianiane” sul corpo femminile e gli anatami delle femministe, non ha trasmesso l’evento, che invece è andato in straeaming sulla piattaforma digitale Helbiz, condotto da Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene, affiancato dall’iconica artista Elettra Lamborghini, e dall’ex2019, Carolina Stramare, l’attuale volto della piattaforma Helbiz Live e conduttrice del Campionato di Serie B. Ha vinto una, il che, di questi tempi fatti di provocazioni e politicanti, non era scontato. Una...

