Camerota | sequestrata un’area trasformata in discarica abusiva | cinque denunce

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Salerno, nel quadro dell’intensificazione dei servizi di polizia economico – finanziaria volti alla tutela dell’ambiente, il 25 gennaio 2022 hanno proceduto, in località Teano nel Comune di(SA), al sequestro disottoposta a vincolo paesaggistico, di 2.500 metri quadri, per violazioni alla normativa ambientale ed edilizia. All’atto dell’accesso, i militari hanno riscontrato che il terreno era stato interessato da sbancamenti, con modifiche sensibili dello stato morfologico, e in particolare da attività di tombamento, effettuata mediante l’apporto di materiale da risulta (mattonelle cementine, pezzi d’asfalto, mattoni e vetroresine). Inoltre, nella scarpata del vallone sottostante, sono stati rinvenuti rifiuti misti e parti di imbarcazioni in ...

. Sigilli a Marina di, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un decreto di sequestro firmato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania. Le persone indagate sono .... Sigilli a Marina di, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un decreto di sequestro firmato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania. Le persone indagate sono ...Camerota (Sa). Sequestrata area di 2.500 mq trasformata in discarica abusiva di rifiuti. Denunciati 5 responsabili 14 Febbraio 2022 Monza: Controlli ai distributori di carburanti. Sanzioni per oltre ...Le operazioni si sono concluse con il sequestro dell’area e la denuncia a piede libero di cinque soggetti, responsabili in concorso tra loro del sito, per la costituzione di una discarica ...