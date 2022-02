Napoli Inter, Sconcerti: «Osimhen, molte scintille poco fuoco. Dzeko ha fatto di più» (Di domenica 13 febbraio 2022) Mario Sconcerti ha parlato del confronto tra Osimhen e Dzeko in Napoli-Inter Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato del confronto tra Osimhen e Dzeko in Napoli-Inter. LE PAROLE – «Se dovessimo tentare una sintesi estrema direi che Dzeko ha fatto più di Osimhen, ha pesato di più nella sostanza. Osimhen ha inciso molto, ma quasi sempre in modo disunito. molte scintille, poco fuoco. Dzeko ha fatto meno ma in modo universale, ha giocato per tutti e per se stesso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Marioha parlato del confronto trainIl giornalista Mario, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato del confronto train. LE PAROLE – «Se dovessimo tentare una sintesi estrema direi chehapiù di, ha pesato di più nella sostanza.ha inciso molto, ma quasi sempre in modo disunito.hameno ma in modo universale, ha giocato per tutti e per se stesso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

