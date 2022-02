Martha is Dead, la censura raggiunge la Playstation ma non PC e Xbox (Di domenica 13 febbraio 2022) Arriva la censura per quanto riguarda Martha is Dead, videogioco sviluppato dal team italiano LKA, e realizzato da Wired Productions. In particolare il videogame verrà “azzoppato” per la versione Playstation, mentre non presenterà modifiche per quanto riguarda la versione per Xbox e personal computer. Martha is Dead, 13/2/2022 – Computermagazine.itA comunicare la notizia è stata la stessa Wired, che attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto sapere che vi saranno “elementi che non saranno più giocabili”. E ancora: “Dopo quattro anni di passione e duro lavoro, il team LKA ha bisogno di tempo per effettuare i cambiamenti che gli sono stati richiesti”. Martha is Dead, 13/2/2022 – ... Leggi su computermagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Arriva laper quanto riguardais, videogioco sviluppato dal team italiano LKA, e realizzato da Wired Productions. In particolare il videogame verrà “azzoppato” per la versione, mentre non presenterà modifiche per quanto riguarda la versione pere personal computer.is, 13/2/2022 – Computermagazine.itA comunicare la notizia è stata la stessa Wired, che attraverso il proprio profilo Twitter ha fatto sapere che vi saranno “elementi che non saranno più giocabili”. E ancora: “Dopo quattro anni di passione e duro lavoro, il team LKA ha bisogno di tempo per effettuare i cambiamenti che gli sono stati richiesti”.is, 13/2/2022 – ...

