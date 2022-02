Marino contro Marelli: «Szczesny era rosso, rigore per mano De Ligt. Menomale che non arbitri più» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Marino contro Marelli: «Szczesny rosso e rigore per mano De Ligt, Menomale che non arbitri più». Furia del dirigente dell’Atalanta Umberto Marino, dirigente dell’Atalanta, furioso per l’analisi degli episodi da moviola di DAZN del match con la Juventus. PISODI – «Fortunatamente Marelli non arbitra più. Szczesny ha fatto un fallo da rosso, si vede quotidianamente. Anche il fallo di mano di De Ligt è da rigore. Commentiamo gli episodi per quello che sono e come viene fatto per le altre partite. Punto. E’ la nostra visione chiara». RISPOSTA A Marelli – «Domattina riapra il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022): «perDeche nonpiù». Furia del dirigente dell’Atalanta Umberto, dirigente dell’Atalanta, furioso per l’analisi degli episodi da moviola di DAZN del match con la Juventus. PISODI – «Fortunatamentenon arbitra più.ha fatto un fallo da, si vede quotidianamente. Anche il fallo didi Deè da. Commentiamo gli episodi per quello che sono e come viene fatto per le altre partite. Punto. E’ la nostra visione chiara». RISPOSTA A– «Domattina riapra il ...

