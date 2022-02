LIVE – Lecce-Benevento 0-0 | Serie B 2021 2022 DIRETTA

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ladi, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. Calcio d’inizio alle ore 15:30 di domenica 13 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB AGGIORNA LA0-0 1? – Si parte. Al via il match tra. SportFace.

Advertising

Mediagol : LIVE Serie B 13/02/2022, Lecce-Benevento: segui la diretta del match - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: #SerieB LIVE: alle 15.30 Ascoli-Como, Brescia-Alessandria e Lecce Benevento - cmdotcom : #SerieB LIVE: alle 15.30 Ascoli-Como, Brescia-Alessandria e Lecce Benevento - SoloLecceIT : Qui Lecce-Benevento: formazioni ufficiali, tabellino, azioni, 'TUTTO LIVE' - sportli26181512 : Serie B LIVE: alle 15.30 Ascoli-Como, Brescia-Alessandria e Lecce Benevento: Dopo le gare di venerdì e di ieri, ter… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lecce

... a questo punto i grigiorossi non si nascondono più e lanciano il guanto di sfida a Pisa,e ... RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Marco Baroni ex di giornata, diretta golscore VIDEO CITTADELLA ...... vuole i tre punti dopo due pari di fila per riportarsi nei primi due posti, in casa contro l'Alessandria , in lotta per evitare i playout; il big match però è quello del Via del Mare, trae ...La diretta live di Lecce-Benevento, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo ...L’eccezione è rappresentata dall’Ascoli, che ha perso in casa contro il Perugia; andando in ordine di classifica di Serie B, il Lecce ha mancato la vittoria a Como sbagliando un rigore nel finale (con ...