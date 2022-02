Inter, De Vrij non convince e Bastoni è in dubbio: chi in difesa col Liverpool? La situazione (Di domenica 13 febbraio 2022) L’allenatore dell’Inter Inzaghi è alle prese con la grana difesa in vista della partita contro il Liverpool Archiviato Napoli non ha tempo di riposare l’Inter che dovrà subito prepara l’ardua sfida di Champions League contro il Liverpool di mercoledì. A tal proposito i dubbi di Inzaghi sono sulla difesa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in questa Inter il tasto dolente si chiama Stefan de Vrij, che ha iniziato il 2022 nel peggiore dei modi. La sua presenza non è però in dubbio, Inzaghi ha bisogno dell’olandese così come ne ha di Bastoni. Oggi e domani saranno giorni positivi per capire le condizioni del numero 95, che scenderà in campo durante l’allenamento. Da capire se i movimenti saranno sciolti e se la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) L’allenatore dell’Inzaghi è alle prese con la granain vista della partita contro ilArchiviato Napoli non ha tempo di riposare l’che dovrà subito prepara l’ardua sfida di Champions League contro ildi mercoledì. A tal proposito i dubbi di Inzaghi sono sulla. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in questail tasto dolente si chiama Stefan de, che ha iniziato il 2022 nel peggiore dei modi. La sua presenza non è però in, Inzaghi ha bisogno dell’olandese così come ne ha di. Oggi e domani saranno giorni positivi per capire le condizioni del numero 95, che scenderà in campo durante l’allenamento. Da capire se i movimenti saranno sciolti e se la ...

