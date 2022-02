Ingoia una batteria “a bottone” di un giocattolo: muore bambino di un anno (Di domenica 13 febbraio 2022) Un bambino di un anno è morto dopo aver ingerito una batteria “a bottone” contenuta nel suo orsacchiotto di peluche, una “scimmia canterina”. Il fatto è avvenuto a fine dicembre nel Regno Unito, ma è stato reso noto solo in questi giorni dai giornali britannici. A raccontare l’accaduto è il Daily Mail online: secondo il giornale il piccolo è deceduto dopo che la batteria ha “reso il suo sangue acido” provocandogli “un buco nel cuore”. I genitori del piccolo, Hughie McMahon, Christine McDonald e Hugh McMahon, hanno affermato di essersi accorti solo dopo il malore del piccolo che mancava una batteria dal suo peluche. Portato d’urgenza in ospedale la sera del 24 dicembre, il piccolo è stato sottoposto a ossigeno e poi trasportato al Queen Elizabeth University Hospital di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Undi unè morto dopo aver ingerito una“a” contenuta nel suo orsacchiotto di peluche, una “scimmia canterina”. Il fatto è avvenuto a fine dicembre nel Regno Unito, ma è stato reso noto solo in questi giorni dai giornali britannici. A raccontare l’accaduto è il Daily Mail online: secondo il giornale il piccolo è deceduto dopo che laha “reso il suo sangue acido” provocandogli “un buco nel cuore”. I genitori del piccolo, Hughie McMahon, Christine McDonald e Hugh McMahon, haffermato di essersi accorti solo dopo il malore del piccolo che mancava unadal suo peluche. Portato d’urgenza in ospedale la sera del 24 dicembre, il piccolo è stato sottoposto a ossigeno e poi trasportato al Queen Elizabeth University Hospital di ...

Advertising

tozzi_mar : @HuffPostItalia Lo Stato è un debito di per se per i cittadini una macchina burocratica che ingoia soldi per mante… - MinoCorvato1 : RT @Pablo00152555: @love777790 Sei una puttana che succhia cazzi e adora mostrarsi mentre spompina e ingoia la sborra…????? - love777790 : RT @Pablo00152555: @love777790 Sei una puttana che succhia cazzi e adora mostrarsi mentre spompina e ingoia la sborra…????? - Pablo00152555 : @love777790 Sei una puttana che succhia cazzi e adora mostrarsi mentre spompina e ingoia la sborra…????? - rosati22 : RT @CarloVerdelli: L’Italia è quel Paese dove una bimba di 2 anni muore di Covid perché nata in una regione, la Calabria, dove l’ndrangheta… -