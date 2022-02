Ginnastica, come sono andate le Fate in Serie A? Le parallele più alte non spaventato, il Codice punisce il volteggio (Di domenica 13 febbraio 2022) La Ginnastica artistica è tornata alla ribalta dopo il lungo letargo invernale e al PalaRossini di Ancona è andata in scena la prima tappa della Serie A 2022. Appuntamento d’apertura della nuova annata agonistica, chiaramente il livello non era ancora al massimo poiché negli ultimi mesi c’è stato un po’ di scarico e ora si sta pian piano carburando in vista dei grandi eventi che ci attendono nei prossimi mesi (su tutti gli Europei ad agosto e i Mondiali in autunno). Prima uscita delle Fate, tutte col body della Brixia Brescia che ha chiaramente dominato l’evento. Le migliori atlete della Nazionale, bronzo a squadre ai Mondiali 2019 e quarte nel team event alle Olimpiadi di Tokyo 2020, hanno già mostrato un buon livello (senza strafare) e i loro esercizi sono nel complesso piaciuti. Va tra l’altro ricordato che si è ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Laartistica è tornata alla ribalta dopo il lungo letargo invernale e al PalaRossini di Ancona è andata in scena la prima tappa dellaA 2022. Appuntamento d’apertura della nuova annata agonistica, chiaramente il livello non era ancora al massimo poiché negli ultimi mesi c’è stato un po’ di scarico e ora si sta pian piano carburando in vista dei grandi eventi che ci attendono nei prossimi mesi (su tutti gli Europei ad agosto e i Mondiali in autunno). Prima uscita delle, tutte col body della Brixia Brescia che ha chiaramente dominato l’evento. Le migliori atlete della Nazionale, bronzo a squadre ai Mondiali 2019 e quarte nel team event alle Olimpiadi di Tokyo 2020, hanno già mostrato un buon livello (senza strafare) e i loro esercizinel complesso piaciuti. Va tra l’altro ricordato che si è ...

