Fedeltà – prima stagione (2022): vivere per se stessi o per colui che si ama (Di domenica 13 febbraio 2022) Titolo originale: Fedeltà Anno: 2022 Paese: Italia Genere: Sentimentale, drammatico Casa di Produzione: Bibi Film Distribuzione: Netflix stagione: 1 Puntate: 6 Regia: Andrea Molaioli, Stefano Cipani Sceneggiatura: Alessandro Fabbri Attori: Michele Riondino, Lucrezia Guidone, Carolina Sala, Leonardo Pazzagli, Maria Paiato, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Gianluca Gobbi, Elisa di Eusanio... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di domenica 13 febbraio 2022) Titolo originale:Anno:Paese: Italia Genere: Sentimentale, drammatico Casa di Produzione: Bibi Film Distribuzione: Netflix: 1 Puntate: 6 Regia: Andrea Molaioli, Stefano Cipani Sceneggiatura: Alessandro Fabbri Attori: Michele Riondino, Lucrezia Guidone, Carolina Sala, Leonardo Pazzagli, Maria Paiato, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Gianluca Gobbi, Elisa di Eusanio... Source

Advertising

littleCarme : @intuslegens Mai mai, non si può dimenticare io già sono stata pregata di comprare in un negozio dove prima hanno g… - Adriano51163 : RT @Baldaranza: #AmoreCheVieniAmoreCheVai Improvvisamente quando mi sveglio la mattina mi ricordo di me, cautamente apro gli occhi e iniz… - micene_return : @OnceUponATeddy @dumurin @NetflixIT @zingarella_a @CorneliaHale94 @fedesiino @CIAfra73 @Federic01996 @MoranShasa… - 95_addicted : RT @micene_return: Nel giorno di S.Valentino sbarca su @NetflixIT #fedelta, un sentimental drama tratto dal best seller di Marco Missiroli.… - CIAfra73 : RT @micene_return: Nel giorno di S.Valentino sbarca su @NetflixIT #fedelta, un sentimental drama tratto dal best seller di Marco Missiroli.… -