Drusilla Foer e l'emozionante monologo a Sanremo 2022, a Verissimo rivela: "Mi sono veramente commossa"

Drusilla Foer, rivelazione del Festival di Sanremo 2022, rivive a Verissimo i ricordi di quella esperienza in veste di co-conduttrice di Amadeus. Il personaggio ideato dall'attore Gianluca Gori ha strappato più di un sorriso con la sua elegante irriverenza e commosso il pubblico con un monologo sull'unicità e sull'ascolto. "Mi sono vista emozionata" il suo commento parlando delle sue parole rivolte alla platea.

Drusilla Foer e l'esperienza a Sanremo 2022: "Ho sentito una quantità di affetto"

Drusilla Foer, personaggio ideato dalla mente creativa dell'attore Gianluca Gori, è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo

RaiRadio2 : “@michele_bravi mi ha emozionata. Siamo molto legati, mi sono sentita come la zia che si commuove quando il nipote… - Gif_di_Tina : #Verissimo Prima Drusilla Foer poi Carolyn Smith. Vorrei sempre più persone belle, sincere e per bene come loro in tv - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Drusilla Foer, a #Verissimo confida: «Dietro di me c'è un ometto» - believeinmusic_ : stavo vedendo drusilla foer a verissimo con papà e praticamente è stato risucchiato dalla sua personalità e ora si… - MCavicchini : RT @Ba1974Ba: Eleganza, cultura, intelligenza, educazione, umiltà. Quanto mi piace Drusilla Foer. -