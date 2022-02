Drusilla Foer a Verissimo si commuove ricordando l’ex marito (Di domenica 13 febbraio 2022) L’ingresso di Drusilla Foer a Verissimo non è soltanto quello di un vera e propria diva contemporanea dello spettacolo: la co-conduttrice di Sanremo che ha incantato tutti è un esempio di eleganza di altri tempi, di comunicazione e simpatia, ma anche cultura e presenza scenica. Tutti sappiamo che Drusilla Foer è in realtà un personaggio creato da Gianluca Gori, che quando dona la sua presenza all’arte veste i panni di questa donna “un po’ anziana e stupita dalla vita”, come riferisce a Silvia Toffanin, che arriva a ringraziare per “la gentilezza che si legge negli occhi” e soprattutto per la volontà di ascoltare. La conduttrice, il pubblico in studio e i telespettatori, però, probabilmente non sanno che Drusilla ha un grande amore nel cuore e soprattutto un grande dolore. “Perché ... Leggi su optimagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) L’ingresso dinon è soltanto quello di un vera e propria diva contemporanea dello spettacolo: la co-conduttrice di Sanremo che ha incantato tutti è un esempio di eleganza di altri tempi, di comunicazione e simpatia, ma anche cultura e presenza scenica. Tutti sappiamo cheè in realtà un personaggio creato da Gianluca Gori, che quando dona la sua presenza all’arte veste i panni di questa donna “un po’ anziana e stupita dalla vita”, come riferisce a Silvia Toffanin, che arriva a ringraziare per “la gentilezza che si legge negli occhi” e soprattutto per la volontà di ascoltare. La conduttrice, il pubblico in studio e i telespettatori, però, probabilmente non sanno cheha un grande amore nel cuore e soprattutto un grande dolore. “Perché ...

