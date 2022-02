5 anni di carcere ad un 16enne russo: aveva pianificato un attacco terroristico su Minecraft (Di domenica 13 febbraio 2022) Mano pesante della giustizia russa, che ha applicato alla lettera il giro di vite voluto espressamente da Vladimir Putin in cui i giovani russi vengono messi dietro le sbarre con accuse di terrorismo controverse e preventive. Minecraft ispira un giovane terrorista che finisce in carcere – Adobe StockNessuna attenuante per Nikita Uvarov, un adolescente russo di sedici anni condannato a cinque anni di carcere per aver sfruttato Minecraft, uno dei game mobile (e non solo) che va per la maggiore, per pianificare un atto terroristico: l’esplosione di un edificio del servizio federale per la sicurezza russa. Nonostante il ragazzo si sia professato innocente, un tribunale militare in Siberia lo ha condannato a un lustro in una colonia ... Leggi su computermagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Mano pesante della giustizia russa, che ha applicato alla lettera il giro di vite voluto espressamente da Vladimir Putin in cui i giovani russi vengono messi dietro le sbarre con accuse di terrorismo controverse e preventive.ispira un giovane terrorista che finisce in– Adobe StockNessuna attenuante per Nikita Uvarov, un adolescentedi sedicicondannato a cinquediper aver sfruttato, uno dei game mobile (e non solo) che va per la maggiore, per pianificare un atto: l’esplosione di un edificio del servizio federale per la sicurezza russa. Nonostante il ragazzo si sia professato innocente, un tribunale militare in Siberia lo ha condannato a un lustro in una colonia ...

