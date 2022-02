Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Tiffany Barker (Di sabato 12 febbraio 2022) Il giorno 29 aprile 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Tiffany Barker. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che data l’assenza della madre sempre al lavoro, ha reagito alla sua accresciuta responsabilità e all’incapacità del padre di provvedere a una vita sana, rifugiandosi nel cibo. Una volta perso il posto di lavoro in una cucina di un ristorante per via del suo peso le cose sono precipitate. Vite al limite – Tiffany Barker Tiffany, la protagonista, ha 33 anni, vive a Marysville nello stato di Washington, e all’inizio del suo percorso pesa ben ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 12 febbraio 2022) Il giorno 29 aprile 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la nona puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che data l’assenza della madre sempre al lavoro, ha reagito alla sua accresciuta responsabilità e all’incapacità del padre di provvedere a una vita sana, rifugiandosi nel cibo. Una volta perso il posto di lavoro in una cucina di un ristorante per via del suo peso le cose sono precipitate.al, la protagonista, ha 33 anni, vive a Marysville nello stato di Washington, e all’inizio del suo percorso pesa ben ...

Advertising

mirtillow : no ok ora che ci penso quel commento era lowkey divertente ma ngl me l'ha detto nel momento peggiore 'almeno le tue… - zazoomblog : “Purtroppo è morta”. Lutto a Vite al limite addio a una delle pazienti più discusse del dottor Nowzaradan - #“Purt… - GPerenne : @SkyTG24 Non capisco come questa sia una notizia . Chiunque abbia visto anche solo una puntata di Vite al Limite sa… - belarusboy : @tripposauro @radiosilvana A parte gli scherzi mi chiedo davvero cosa fa realmente nella vita. L'unica spiegazione… - starkcaptain_ : Che poi ho un fisico nella norma però qua se non sei gravemente sottopeso automaticamente ti considerano da vite al limite -