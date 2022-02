Parigi, caos nella capitale francese per i “Convogli della libertà”: lacrimogeni e scontri nel centro – Le immagini (Di sabato 12 febbraio 2022) La polizia li stava monitorando già da ieri 11 febbraio. I “Convogli della libertà”, infatti, erano pronti a invadere Parigi e oggi è successo quello che si temeva. Come mostrano queste immagini di Mediavenir, un gruppo di individui ha preso di mira un veicolo della polizia a margine della manifestazione contro il pass vaccinale. Intanto nelle ore precedenti ben cinque persone erano state fermate ai blocchi stradali predisposti dalle forze dell’ordine che hanno tentato di limitare l’accesso a Parigi dei cosiddetti “Convogli della libertà” il cui obiettivo era (ed è) quello di manifestare contro le restrizioni sanitarie imposte dal governo francese per il contenimento ... Leggi su open.online (Di sabato 12 febbraio 2022) La polizia li stava monitorando già da ieri 11 febbraio. I “”, infatti, erano pronti a invaderee oggi è successo quello che si temeva. Come mostrano questedi Mediavenir, un gruppo di individui ha preso di mira un veicolopolizia a marginemanifestazione contro il pass vaccinale. Intanto nelle ore precedenti ben cinque persone erano state fermate ai blocchi stradali predisposti dalle forze dell’ordine che hanno tentato di limitare l’accesso adei cosiddetti “” il cui obiettivo era (ed è) quello di manifestare contro le restrizioni sanitarie imposte dal governoper il contenimento ...

