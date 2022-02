LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Brad Binder davanti a tutti, si torna in pista dopo la pioggia (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.00 Due ore al termine di questa seconda giornata di Test a Mandalika; questi migliori tempi sinora: 1 33 B. Binder 1:31.814 2 20 F. QUARTARARO +0.006 3 42 A. RINS +0.070 4 23 E. BASTIANINI +0.073 5 41 A. ESPARGARO +0.092 6 89 J. MARTIN +0.266 7 12 M. VIÑALES +0.300 8 5 J. ZARCO +0.413 9 44 P. ESPARGARO +0.417 10 30 T. NAKAGAMI +0.486 07.57 Miguel OLIVEira ai box; sono sempre due i piloti in pista in questa parte di Test. 07.54 C’è anche Jack Miller, ci si avvicina all’1’33” come tempi. 07.51 Rientrato Pol Espargaro; con Miguel OLIVEira adesso c’è Nakagami. 07.48 torna ai ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.00 Due ore al termine di questa seconda giornata di; questi migliori tempi sinora: 1 33 B.1:31.814 2 20 F. QUARTARARO +0.006 3 42 A. RINS +0.070 4 23 E. BASTIANINI +0.073 5 41 A. ESPARGARO +0.092 6 89 J. MARTIN +0.266 7 12 M. VIÑALES +0.300 8 5 J. ZARCO +0.413 9 44 P. ESPARGARO +0.417 10 30 T. NAKAGAMI +0.486 07.57 Miguel Oira ai box; sono sempre due i piloti inin questa parte di. 07.54 C’è anche Jack Miller, ci si avvicina all’1’33” come tempi. 07.51 Rientrato Pol Espargaro; con Miguel Oira adesso c’è Nakagami. 07.48ai ...

