Ita è morta prima di nascere Per il governo c’è solo un obiettivo | vendere all’estero

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 12 febbraio 2022) Roma, 12 feb – Quattro mesi. Tanto è durata la vita (operativa) di Ita Airways, il vettore nato sulle ceneri di Alitalia. Dal 15 ottobre scorso, quando ha preso ufficialmente servizio rilevando parte del perimetro della nostra fu compagnia di bandiera, a ieri, giorno del Consiglio dei ministri nel corso del quale il ministro dell’Economia Daniele Franco ha illustrato il decreto che porterà lo Stato ad uscire dal capitale della società, oggi controllata al 100%. Doveva essere un’eutanasia programmata e così sarà.. E in fretta Franco ha parlato di “processo di ricerca di un partner per Ita”, che si concretizzerà in “offerta pubblica o vendita diretta”. Nulla si sa sulle tempistiche, ma è chiaro che ilvuole fare in fretta. Anche facendosi carico del mantenimento di “una quota minoritaria e non di ...