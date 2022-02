Concorso ordinario secondaria, non saranno inviate mail per comunicare giorno e sede prova scritta. Come informarsi (Di sabato 12 febbraio 2022) Emergenza Covid: l'Italia si appresta a vivere un periodo di semi - normalità, ancora con tante difficoltà e privazioni. Ma tante attività proseguono e altre riaprono. Durante la fase più dura dell'emergenza è stato svolto il Concorso straordinario per il ruolo, con due fasi a ottobre 2020 e febbraio 2021 e altre due sessioni di prove suppletive. A dicembre 2021 è stata svolta la prova scritta del Concorso infanzia e primaria, e adesso si prosegue con la prova orale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 12 febbraio 2022) Emergenza Covid: l'Italia si appresta a vivere un periodo di semi - normalità, ancora con tante difficoltà e privazioni. Ma tante attività proseguono e altre riaprono. Durante la fase più dura dell'emergenza è stato svolto ilstraper il ruolo, con due fasi a ottobre 2020 e febbraio 2021 e altre due sessioni di prove suppletive. A dicembre 2021 è stata svolta ladelinfanzia e primaria, e adesso si prosegue con laorale. L'articolo .

