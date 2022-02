Verga 100, Mastro Don Gesualdo in scena a Ragusa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ragusa – Dopo il successo dell’anteprima presso il Castello Donnafugata, con l’avvio del Centenario di Giovanni Verga, con grandi ospiti internazionali, tra cui Placido Domingo, parte da Ragusa il Tour Nazionale “Verga100.it” che vedrà le rappresentazioni verghiane in varie città Italiane. Il 6 marzo presso il Teatro Perracchio andrà in scena il “Mastro Don Gesualdo”, in una nuova pièce scritta e diretta da Lorenzo Muscoso e interpretata da Alessandro Sparacino con le musiche dei Bellamorea che ripercorre l’ascesa dell’uomo e quelli che furono i vari rapporti con la comunità locale e le relazioni affettive con Bianca, Diodata e la figlia Isabella. Tre donne che lo porteranno a fare i conti con una realtà ben diversa da quella a cui pensava di essere destinato. Un ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 11 febbraio 2022)– Dopo il successo dell’anteprima presso il Castello Donnafugata, con l’avvio del Centenario di Giovanni, con grandi ospiti internazionali, tra cui Placido Domingo, parte dail Tour Nazionale “100.it” che vedrà le rappresentazioni verghiane in varie città Italiane. Il 6 marzo presso il Teatro Perracchio andrà inil “Don”, in una nuova pièce scritta e diretta da Lorenzo Muscoso e interpretata da Alessandro Sparacino con le musiche dei Bellamorea che ripercorre l’ascesa dell’uomo e quelli che furono i vari rapporti con la comunità locale e le relazioni affettive con Bianca, Diodata e la figlia Isabella. Tre donne che lo porteranno a fare i conti con una realtà ben diversa da quella a cui pensava di essere destinato. Un ...

