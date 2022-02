Sicilia | si cercano addetti alla macellazione

Leggi su quotidianodiragusa

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Geraci Siculo – Corso di formazione con la possibilità di un posto di lavoro. L’associazione Zoo.Tecnica e il frigomacello Agricola Puccia in collaborazione con Giaconia Supermercati hanno avviato le iscrizioni al corso di formazione per diventare macellaio o addetto. I corsisti meritevoli a fine formazione avranno l’opportunità di sostenere un colloquio di lavoro presso le aziende aderenti all’iniziativa per eventuale assunzione. L’obiettivo del corso è quello di far acquisire agli allievi tutte le competenze tecnico-professionali necessarie per entrare nel mondo del lavoro. Conoscenze nel settore attraverso formazione teorica e pratica con l’apprendimento delle tecniche del disosso, taglio e preparazione finosezione dei particolari tagli di carne e preparati. Docenti del corso saranno: il professor ...