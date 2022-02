Paolo Bonolis crolla, Mediaset lo fa fuori: colpa di Avanti un altro! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Paolo Bonolis perde il suo posto in Mediaset per quello che è successo con Avanti un altro! Cosa ha condannato il conduttore. Grossa delusione per il conduttore di punta di Canale 5 che ormai da tempo fa coppia con l’esilarante Luca Laurenti. Il game show Avanti un altro! aveva ottenuto anche uno spazio serale nelle ultime settimane, poi è successo l’impensabile. Avanti un altro!Gli ascolti per il programma serale sono stati deludenti, i dati hanno spinto Mediaset a fare dietrofront e cancellare l’appuntamento dal palinsesto della domenica sera. La notizia viene da Davide Maggio, che ricostruisce quanto accaduto. Soltanto dal 16 gennaio al 6 febbraio il programma è andato in onda nello slot serale ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 11 febbraio 2022)perde il suo posto inper quello che è successo conunCosa ha condannato il conduttore. Grossa delusione per il conduttore di punta di Canale 5 che ormai da tempo fa coppia con l’esilarante Luca Laurenti. Il game showunaveva ottenuto anche uno spazio serale nelle ultime settimane, poi è successo l’impensabile.unGli ascolti per il programma serale sono stati deludenti, i dati hanno spintoa fare dietrofront e cancellare l’appuntamento dal palinsesto della domenica sera. La notizia viene da Davide Maggio, che ricostruisce quanto accaduto. Soltanto dal 16 gennaio al 6 febbraio il programma è andato in onda nello slot serale ...

Advertising

costa577 : Sanremo, Sonia Bruganelli e la bordata su Amadeus: 'Gli ascolti? La verità è che Paolo Bonolis...' - bonnycambatzu : @AdrianaVolpeTV Sonia insopportabile personaggio mette sempre in evidenza le sue ricchezze ?? povero Paolo Bonolis c… - infoitcultura : Avanti un altro, accuse pesanti a Paolo Bonolis: 'Cacciato per colpa sua' - infoitcultura : Paolo Bonolis, sospesa la messa in onda del serale di ‘Avanti un altro’: ascolti bassi - infoitcultura : Luca Laurenti nella bufera: Paolo Bonolis ne ha tutte le colpe | Non doveva cacciarlo da Avanti un Altro -