Mirka Andolfo ospite da Book Seller

fumettologica : “Deep Beyond”, un thriller fantascientifico scritto da Mirka Andolfo - LDryvalley : @DocThomas @AndreaGnarluz @King1Brutal @TanaPapiNerd @BrodoNerd @Sgaragulp @VincenzoNamor85 Yes, con l’Uomo disegnato da Mirka Andolfo! -

LoSpazioBianco

Un'ospite d'eccezione alla fumetteria Book Seller di via Protche: l'autricesarà a Prato domenica 13 febbraio. Vista l'emergenza sanitaria in corso, il tour sarà organizzato in modo da garantire la sicurezza di tutti: occorre prenotarsi (057437102 oppure su ...Comunicato stampa Deep Beyond Vol.1 di, David Goy, Andrea Broccardo, Barbara Nosenzo In uscita il 16 febbraio 2022 Arriva in casa Star Comics il primo volume dell'attesissima serie Deep Beyond , che già ha incuriosito molti ...Prato, 11 febbraio 2022 - Un'ospite d'eccezione alla fumetteria Book Seller di via Protche: l'autrice Mirka Andolfo sarà a Prato domenica 13 febbraio. Vista l’emergenza sanitaria in corso, il tour ...Star Comics pubblica il primo volume della serie a fumetti Deep Beyond, scritta da Mirka Andolfo e David Goy per i disegni di Andrea Broccardo e i colori di Barbara Nosenzio. Si tratta del primo ...