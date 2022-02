LIVE Skeleton, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Grotheer rimane in testa, undicesimo Bagnis (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della prima manche – La cronaca della seconda manche – Il medagliere olimpico 14.16 Si chiude qui la terza manche dello Skeleton uomini, alle 14.55 ritorneremo con la quarta e decisiva manche! 14.15 Ricapitolando, cambia poco nelle zone altre Christopher Grotheer è vicinissimo all’oro, avendo 85 centesimi di margine sul connazionale Axel Jungk. Si prevede gran lotta per il terzo posto, con quattro atleti in 19 centesimi, per ora l’ultimo gradino del podio è per Alexander Tretiakov. undicesimo Amedeo Bagnis a 16 centesimi dalla top 10, quindicesimo Mattia Gaspari. 14.13 Si chiude la sessione con l’australiano Nicholas Timmings, che rimane venticinquesimo e ultimo in 3.08.37 e non ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della prima manche – La cronaca della seconda manche – Il medagliere olimpico 14.16 Si chiude qui la terza manche dellouomini, alle 14.55 ritorneremo con la quarta e decisiva manche! 14.15 Ricapitolando, cambia poco nelle zone altre Christopherè vicinissimo all’oro, avendo 85 centesimi di margine sul connazionale Axel Jungk. Si prevede gran lotta per il terzo posto, con quattro atleti in 19 centesimi, per ora l’ultimo gradino del podio è per Alexander Tretiakov.Amedeoa 16 centesimi dalla top 10, quindicesimo Mattia Gaspari. 14.13 Si chiude la sessione con l’australiano Nicholas Timmings, cheventicinquesimo e ultimo in 3.08.37 e non ...

