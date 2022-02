Gli attacchi DDoS raggiungono cifre record nel quarto trimestre del 2021 (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Rispetto al terzo trimestre del 2021, il numero totale di attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) rilevati nel quarto trimestre è aumentato del 52%. Si tratta di quasi 5 volte in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questi dati e molto altro sono stati pubblicati nel nuovo report di Kaspersky relativo agli attacchi DDoS registrati nel quarto trimestre del 2021. Gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) rappresentano una grossa minaccia per le aziende e le organizzazioni che offrono servizi online. Durante un simile attacco, i cybercriminali inviano svariate richieste ad una risorsa web con l’obiettivo di esaurirne la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Rispetto al terzodel, il numero totale di(Distributed Denial of Service) rilevati nelè aumentato del 52%. Si tratta di quasi 5 volte in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questi dati e molto altro sono stati pubblicati nel nuovo report di Kaspersky relativo agliregistrati neldel. Gli(Distributed Denial of Service) rappresentano una grossa minaccia per le aziende e le organizzazioni che offrono servizi online. Durante un simile attacco, i cybercriminali inviano svariate richieste ad una risorsa web con l’obiettivo di esaurirne la ...

