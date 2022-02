De Maggio: “Vi dò una notizia sicura di mercato su Anguissa” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Valter De Maggio parla di Frank Anguissa e del suo futuro al Napoli, il giocatore è in prestito con diritto di riscatto dal Fulham. Il centrocampista del Camerun è rientrato con Koulibaly dalla Coppa d’Africa ed è di nuovo a disposizione di Luciano Spalletti. Molto probabilmente Anguissa partirà dalla panchina contro l’Inter, ma bisogna capire anche il suo futuro, dato che il giocatore è ancora in prestito al Napoli.De Maggio sul riscatto di Anguissa non ha dubbi: “Il Napoli lo riscatterà al 100% è una notizia sicura che posso dare“. Nei giorni scorsi sono uscite altre indiscrezioni sul futuro di Anguissa e sul riscatto dal Fulham. Da più parti si parla di un Napoli più che intenzione a trattenere il giocatore, anche perché il giocatore ha dimostrato ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 11 febbraio 2022) Valter Deparla di Franke del suo futuro al Napoli, il giocatore è in prestito con diritto di riscatto dal Fulham. Il centrocampista del Camerun è rientrato con Koulibaly dalla Coppa d’Africa ed è di nuovo a disposizione di Luciano Spalletti. Molto probabilmentepartirà dalla panchina contro l’Inter, ma bisogna capire anche il suo futuro, dato che il giocatore è ancora in prestito al Napoli.Desul riscatto dinon ha dubbi: “Il Napoli lo riscatterà al 100% è unache posso dare“. Nei giorni scorsi sono uscite altre indiscrezioni sul futuro die sul riscatto dal Fulham. Da più parti si parla di un Napoli più che intenzione a trattenere il giocatore, anche perché il giocatore ha dimostrato ...

