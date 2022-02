Cosa fare per battere l’Inter, Spalletti sicuro: “Due aspetti saranno importanti” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Luciano Spalletti, tecnico azzurro, ha da pochi minuti concluso l’abituale conferenza stampa di vigilia al match. Gli azzurri saranno impegnati domani nello scontro al vertice con l’Inter di Simone Inzaghi. Spalletti ha analizzato la partita contro i nerazzurri, fornendo la sua ricetta per battere la capolista. Di seguito gli estratti della conferenza stampa: “La distanza tra Inter e Napoli? Loro sono i campioni in carica e sono una squadra attrezzatissima. Probabilmente li troveremo un po’ arrabbiati per la sconfitta del derby. Noi li rispettiamo, però il nostro atteggiamento non deve cambiare. Parlando con la squadra gli ho detto: dovevamo essere bravi a giocare la partita di Venezia come se fosse l’Inter, ora dobbiamo essere bravi a giocare contro l’Inter come ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) Luciano, tecnico azzurro, ha da pochi minuti concluso l’abituale conferenza stampa di vigilia al match. Gli azzurriimpegnati domani nello scontro al vertice condi Simone Inzaghi.ha analizzato la partita contro i nerazzurri, fornendo la sua ricetta perla capolista. Di seguito gli estratti della conferenza stampa: “La distanza tra Inter e Napoli? Loro sono i campioni in carica e sono una squadra attrezzatissima. Probabilmente li troveremo un po’ arrabbiati per la sconfitta del derby. Noi li rispettiamo, però il nostro atteggiamento non deve cambiare. Parlando con la squadra gli ho detto: dovevamo essere bravi a giocare la partita di Venezia come se fosse, ora dobbiamo essere bravi a giocare controcome ...

